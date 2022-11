Gears of War: il designer Cliff Bleszinski vuole Chris Pratt il più lontano possibile dal film Netflix

I tweet di Cliff Bleszinski parlano chiaro; la sua visione in merito al film di Gears of War non include in alcun modo Chris Pratt nel progetto.

Dopo l'annuncio ufficiale in merito a un film su Gears of War, tutti hanno speculato sul probabile cast; Cliff Bleszinski, il designer del gioco, non è stato da meno. Nell'esprimere il proprio parere sul progetto, ha infatti dichiarato che non sceglierebbe in alcun caso Chris Pratt fra i protagonisti.

Noto al grande pubblico di appassionati per aver creato l'universo di Gears of War, Bleszinski ha detto la sua riguardo al film targato Netflix, cercando di dissuadere tutti quanti dall'assumere Pratt per la pellicola. Questo poco prima di lasciare Epic Games nel 2012. La sua convinzione, però, è stata nuovamente confermata da un recente tweet in relazione alle nuove notizie sul film, ribadendo la sua richiesta di: "tenere Chris Pratt lontano dal franchise di Gears of War, per favore".

Le motivazioni dietro al categorico rifiuto del designer restano ancora sconosciute, anche se sappiamo che Bleszinski vedrebbe in Ryan Reynolds "un Baird perfetto". Una cosa però la sappiamo, che non è stato in alcun modo coinvolto nel progetto, come non è stato coinvolto neanche Dave Bautista, il quale ha più volte fatto pressioni per cercare di recitare nel film (un suo recente post su Twitter evidenzia chiaramente la cosa).

Gears of War: Netflix sta lavorando a un film e a una serie animata tratta dal videogioco

Vi ricordiamo che oltre alla pellicola, Netflix sta lavorando anche su una serie anime dedicata a Gears of War, di cui però non si sa ancora molto.