Gears of War, Dave Bautista parla del film: "So di poter interpretare Marcus Fenix, aspetto la chiamata"

Dave Bautista, da sempre grande estimatore di Gears of War, continua a candidarsi per il ruolo da protagonista nell'adattamento cinematografico Netflix.

A novembre dello scorso anno Netflix ha annunciato una partnership con The Coalition, team di sviluppo dietro al franchise videoludico Gears of War, finalizzato alla realizzazione di un film e una serie animata per adulti. Da allora non sono stati divulgati ulteriori dettagli sul casting, ma c'è un attore in particolare che da tempo si sta candidando per il ruolo da protagonista.

Stiamo parlando di Dave Bautista, da sempre professatosi un grande fan di Gears of War. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di Variety: "Ormai lo sanno tutti. Si tratta di un ruolo che sto attivamente cercando da anni. Penso di poter portare del grande cuore nel ruolo di Marcus Fenix e di rendergli giustizia. Confido nel fatto che prima o poi riceverò la fatidica chiamata e saranno i fatti a parlare".

Persino Cliff Bleszinski, il designer del gioco, si era espresso in passato a favore di Bautista nei panni di Marcus Fenix. L'attore, tra l'altro, fu inserito come contenuto scaricabile in Gears 5: i giocatori potevano infatti utilizzare le sembianze di Bautista al posto di quelle di Marcus Fenix. Anche i fan del franchise videoludico sono concordi nel voler vedere Bautista all'interno del live action Netflix.