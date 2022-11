Gears of War: Netflix sta lavorando a un film e a una serie animata tratta dal videogioco

Gears of War, il videogioco per Xbox, sarà al centro di un nuovo progetto targato Netflix che comprenderà lo sviluppo di un film e una serie tv.

La piattaforma di streaming collaborerà con The Coalition, che ha realizzato il gioco originale.

Attualmente Netflix non ha ancora annunciato il nome dei produttori, degli sceneggiatori o dei registi coinvolti, ma sembra che Gears of War sia una priorità.

Il gioco è ambientato in un pianeta sull'orlo del collasso quando una mostruosa minaccia, rappresentata da una creatura sotterranea conosciuta con il nome di Locust rischia di estinguere l'umanità. Il team Delta Squad, guidato da Marcus Fenix, si ritrova alla guida dell'umanità.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Scott Stuber, in passato, era stato brevemente coinvolto come produttore di un possibile adattamento del gioco che ha da poco festeggiato il suo 16esimo anniversario, essendo uscito per la prima volta il 7 novembre 2006. In totale, con sei diversi capitoli della storia, ha venduto oltre 40 milioni di copie.