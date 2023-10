Gargoyles, ufficiale: arriva la serie live-action dall'autore di Annabelle

La serie verrà sviluppata da Gary Dauberman e dalla casa di produzione di James Wan per Disney+.

Dopo anni di rumor, finalmente c'è la conferma di Variety: Disney+ è al lavoro su una serie live-action di Gargoyles, la serie animata andata in onda dal 1994 al 1997, con l'aiuto di Gary Daubmerman, autore di Annabelle, e della Atomic Monster di James Wan.

Dauberman sarà sceneggiatore e produttore esecutivo, mentre Wan sarà anche produttore esecutivo. Lo studio incaricato sarà Disney Branded Television.

L'attuale sinossi del progetto recita: "Basato sulla classica serie animata Disney, Goliath è l'ultimo di un'eroica razza di guerrieri gargoyle che un tempo viveva tra gli uomini. Libero da una maledizione secolare che lo ha trasformato in pietra, Golia lotta per risolvere il mistero del suo passato mentre veglia sulla New York dei giorni nostri insieme alla detective della polizia Elisa Maza".

Gargoyles, il risveglio degli eroi nel catalogo di Disney+

Gargoyles è stata originariamente creata da Greg Weisman e prodotta dalla Walt Disney Television Animation. Nonostante fosse una serie Disney, lo show era noto per il suo stile dark e per le sue trame che mixavano stregoneria con elementi fantascientifici e di altro tipo.

Chi è Gary Dauberman

Dauberman è noto soprattutto per il suo lavoro di sceneggiatore di film horror, principalmente nei franchise di Annabelle e The Nun - La vocazione del male. Questi sono stati prodotti da Wan e dalla sua Atomic Monster.

Dauberman ha lavorato anche ai film horror di successo It e It: Capitolo 2 e ha fatto il suo debutto alla regia con Annabelle 3 del 2019.