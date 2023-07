Gargoyles: Kenneth Branagh regista del film live-action ispirato alla serie animata

La serie animata Gargoyle sembra darà vita a un nuovo film live-action e alla regia dovrebbe esserci Kenneth Branagh.

Il progetto, in fase di sviluppo da quasi 12 anni, sarà realizzato ovviamente dalla Disney.

Il progetto live-action

Kenneth Branagh ha collaborato più volte con lo studio e sembra sia stato scelto per realizzare una versione cinematografica della storia portata negli anni '90 sugli schermi televisivi con la serie Gargoyles. I protagonisti sono delle creature che, durante la notte, prendono vita e poi ritornano di pietra durante il giorno.

Nel 2011 David Eliott e Paul Lovett erano stati scelti per firmare lo script di un lungometraggio. Sette anni dopo, nel 2018, Jordan Peele aveva condiviso il suo pitch con la Disney, senza però ottenere il via libera alla produzione.

La serie animata

La serie Gargoyles, il risveglio degli eroi poteva contare, nella versione originale, sulle voci di Keith David, Jonathan Frakes, e Sally Richardson.

Il progetto è stato creato da Greg Weiseman ed è andato in onda per due stagioni, per un totale di 65 episodi. Successivamente venne realizzato lo spinoff Gargoyles: The Goliath Chronicles, cancellato dopo solo 13 puntate.

Al centro della serie c'è un gruppo di creature mitologiche che si trasformano in pietra per effetto dei raggi di sole e vivono di notte. A causa di un incantesimo si risvegliano dopo mille anni, ritrovandosi alle prese con la moderna città di New York, decidendo di difenderla dal crimine.