Gargoyles, il risveglio degli eroi nel catalogo di Disney+

Gargoyles, Il risveglio degli eroi, la serie animata degli anni Novanta, sembra stia per arrivare sugli schermi di Disney+, come conferma un post condiviso su Instagram.

La piattaforma di streaming, nelle ultime ore, sta svelando nuovi titoli che saranno disponibili nel catalogo a partire da novembre.

La serie Gargoyles, il risveglio degli eroi poteva contare, nella versione originale, sulle voci di Keith David, Jonathan Frakes, e Sally Richardson.

Disney+ ha inserito l'immagine dello show in un post in cui annuncia la presenza di alcune serie animate molte amate dagli spettatori degli anni Novanta.

La serie è stata creata 25 anni fa da Greg Weiseman ed è andata in onda per due stagioni, per un totale di 65 episodi. Successivamente venne realizzato lo spinoff Gargoyles: The Goliath Chronicles, cancellato dopo solo 13 puntate.

Al centro della serie c'è un gruppo di creature mitologiche che si trasformano in pietra per effetto dei raggi di sole e vivono di notte. A causa di un incantesimo si risvegliano dopo mille anni, ritrovandosi alle prese con la moderna città di New York, decidendo di difenderla dal crimine.

Disney+, la nuova piattaforma di streaming di proprietà dello studio che debutterà il 12 novembre - qui tutti i dettagli su Disney+ e come funziona - proporrà nel suo catalogo molti titoli originali e l'intero catalogo dei film che hanno scritto pagine importante della storia del cinema di animazione, per la gioia dei fan di tutte le età.