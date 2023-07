Gargoyles: il creatore smentisce l'arrivo di un film live-action diretto da Kenneth Branagh

Kenneth Branagh dirigerà un film live-action tratto dalla serie animata anni '90 Gargoyles? A quanto pare no. Il rumor circolato poche ore fa sarebbe stato prontamente smentito dal creatore della serie animata Greg Weisman, intervenuto su Twitter per fare chiarezza.

Il primo a lanciare la notizia su un adattamento di Gargoyles era stato il Belfast Telegraph, quotidiano della città natale di Kenneth Branagh. Secondo la testata, Kenneth Branagh avrebbe dovuto dirigere il film live-action ispirato alla serie animata firmata in origine da Greg Weisman, Michael Reaves e Brynne Chandler Reaves. Lo show, andato in onda dal 1994 al 1997, era incentrato su un clan di gargoyle trasportati dalla Scozia a New York City.

Fin dal lontano 1995 Disney ha cercato di tradurre in un film la serie animata di successo. I primi tentativi sono stati piuttosto oscuri e, dopo una bozza rivista (che era ancora più oscura), il progetto è finito nel limbo. È stato riportato in vita nel 2010 quando la produttrice dei film sugli X-Men Lauren Shuler Donner e la sceneggiatrice Zoe Green hanno iniziato a lavorare su un trattamento cinematografico. Questa versione, tuttavia, era basata sulla serie originale solo in parte e utilizzava a serie solo come una sorta di trampolino di lancio. Nel 2019 anche Jordan Peele si è interessato alla regia di un possibile adattamento, ma il progetto non è andato in porto nemmeno in questo caso. Kenneth Branagh, noto per la sua collaborazione con Disney e Marvel per aver diretto il primo Thor, è circolato in rete nelle scorse ore attirando l'attenzione dei fan, ma a quanto pare la notizia si sarebbe rivelata infondata.