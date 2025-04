Gargoyles, la serie live-action in arrivo su Disney+, lo sceneggiatore: "Preparatevi a uno stile anni '90"

Secondo Gary Dauberman, showrunner e sceneggiatore, la serie live-action Gargoyles, ancora in fase di sviluppo e prevista per Disney+, sarà un tuffo negli anni '90.

Il live-action di Gargoyles per Disney+ è ancora in fase di sviluppo, ma il suo showrunner Gary Dauberman assicura che lo spirito oscuro e affascinante dell'originale sarà rispettato. Prodotta insieme ad Atomic Monster, la serie punta a restituire la magia gotica dell'amato cartoon anni '90, restando fedele al tono epico, maturo e "operistico" del prodotto originale.

Gargoyles torna in carne e ossa

"Un millennio fa, regnavano superstizione e spada. Era un tempo buio. Un mondo dominato dalla paura. L'era dei Gargoyles ." Così si apriva Gargoyles, una delle serie animate più affascinanti e inaspettatamente cupe mai prodotte dalla Disney. Oggi, quel cupo affresco gotico è pronto a rinascere in versione live-action su Disney+, dove è in cantiere un adattamento firmato dallo sceneggiatore Gary Dauberman, in collaborazione con la casa di produzione Atomic Monster, già nota per i successi horror di Annabelle. Lo showrunner ha confermato che il progetto è vivo e vegeto, con l'intento dichiarato di preservare la componente epica e oscura che aveva reso l'originale così speciale. "Era già una serie piuttosto adulta, con una narrazione seriale e un tono operistico... la storia era davvero epica", ha dichiarato Dauberman.

La locandina della serie Gargoyles

Nel riportare in vita le creature di pietra che vegliavano su New York di notte, Dauberman promette un approccio rispettoso della memoria collettiva: "Spero davvero di ricreare la stessa atmosfera che si provava guardandola negli anni '90. Adoravo quella mezz'ora di televisione, perdersi nel loro mondo. Spero proprio che ci riusciremo. È davvero divertente, un brivido." L'originale Gargoyles, andato in onda dal 1994 al 1997, raccontava di un gruppo di guardiani mitici trasportati da una Scozia medievale alla Manhattan contemporanea, con un tono decisamente più maturo rispetto ai coevi cartoon Disney.

Al momento non ci sono conferme sul cast, ma i fan sperano ardentemente che Keith David torni a prestare la voce a Goliath, ruolo che ha scolpito nella memoria con la sua interpretazione maestosa. L'adattamento, ancora avvolto nel mistero, sembra voler offrire un ponte tra passato e presente, risvegliando l'antico incanto in un nuovo formato, ma con lo stesso cuore pulsante di pietra.