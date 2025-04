Alice nel Paese delle Meraviglie: dopo 73 anni dal film Disney, arriva in versione anime

Dopo 73 anni dall'iconico film Disney, Alice nel Paese delle Meraviglie torna sul grande schermo in una nuova versione anime. Dive in Wonderland, prodotto da P.A. Works, arriverà nei cinema giapponesi il 29 agosto 2025. Le prime immagini rivelano l'universo visionario del film diretto da Toshiya Shinohara, in cui una studentessa universitaria e una misteriosa Alice vivono incredibili avventure.

Un viaggio inedito nel Paese delle Meraviglie

Un nuovo coniglio bianco da inseguire si profila all'orizzonte: P.A. Works, lo studio dietro successi come Angel Beats, ha finalmente rivelato i primi character design e un trailer promozionale di Dive in Wonderland, il suo primo adattamento animato dell'opera di Lewis Carroll. La storia si allontana dalle rivisitazioni più note: protagonista è Rise, una studentessa universitaria che si ritrova catapultata in un Wonderland sospeso tra sogno e incanto, insieme alla giovane e misteriosa Alice. Le due, unite da un incontro fortuito, si avventurano in un mondo stravagante, popolato da incontri fantastici e imprevisti.

L'uscita nelle sale giapponesi è fissata per il 29 agosto 2025, ma resta ancora un velo di mistero sulla distribuzione internazionale. Ad accompagnare la presentazione, anche un curioso video di "buone maniere cinematografiche" con Rise, Alice e il Gatto del Cheshire, che invita gli spettatori a spegnere i telefoni e godersi il film in silenzio.

Dive in Wonderland rappresenta il secondo adattamento ufficiale giapponese del romanzo, dopo la storica serie animata del 1983 firmata Nippon Animation. Dietro la macchina da presa troviamo stavolta Toshiya Shinohara (Inuyasha, Lupin III), mentre la sceneggiatura è affidata a Yuko Kakihara, già acclamata per il reboot di Urusei Yatsura del 2022. Il character design, curato da Kosuke Kawazura e Mio Fujishina, offre una rilettura visiva raffinata e suggestiva dell'universo carrolliano. Le voci protagoniste sono quelle di Nanoka Hara, che interpreta Rise dopo il successo nel live-action di Oshi no Ko, e della debuttante Maika Pugh nei panni di Alice.