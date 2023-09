Galline in fuga: L'alba dei nugget, ecco il trailer del sequel in arrivo su Netflix

Stavolta le nostre protagoniste non dovranno più fuggire, ma fare irruzione in un allevamento.

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Galline in fuga: L'alba dei nugget, sequel del cult Dreamworks uscito nel 2000.

Dopo aver trascorso l'intero primo film cercando di fuggire dalla fattoria di Tweedy e di costruirsi una nuova vita, il sequel mostra Ginger e Rocky, ora con un bambino, alle prese con la decisione di tornare sulla terraferma per aiutare a salvare l'intera specie dei polli, o di cavarsela da soli nella loro sicurezza isolata.

Con Zachary Levi che sostituisce Mel Gibson nel ruolo di Rocky, il film è interpretato da Thandiwe Newton nel ruolo di Ginger, Bella Ramsey nel ruolo della figlia Molly e da Imelda Staunton (Bunty) e Lynn Ferguson (Mac), a cui si aggiungono le nuove aggiunte Josie Sedgwick-Davies (Frizzle), David Bradley (Fowler), Romesh Ranganathan (Nick), Daniel Mays (Fetcher) e Nick Mohammed (Dr. Fry).

Dalla pluripremiata Aardman (Creature Comforts, Wallace & Gromit e Shaun the Sheep) e dal regista candidato all'Oscar e al BAFTA Sam Fell (rispettivamente per ParaNorman e Flushed Away), arriva Galline in fuga 2, l'attesissimo sequel dell'amato film d'animazione in stop-motion campione di incassi.

Galline in Fuga 2: i divertenti character poster ispirati a Barbie

Il film sarà presentato in anteprima mondiale al London Film Festival, per poi arrivare in streaming il 15 dicembre prossimo.