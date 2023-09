Futurama: Zapp e la cancel culture al centro del nuovo episodio

Disney ha condiviso una nuova clip dal prossimo episodio di Futurama, tornato con l'11esima stagione dopo un periodo di pausa. Nella clip, il personaggio di Zapp Brannnigan deve fare i conti con la cancel culture.

Dopo aver affrontato nei precedenti episodi l'ascesa di Amazon e la pandemia COVID-19, il prossimo episodio della serie affronterà il tema della cancel culture, in quanto lo stesso Zapp viene finalmente chiamato in causa per come ha trattato Kif nel corso degli anni. Zapp viene quindi coinvolto in un corso di sensibilizzazione con altri personaggi.

Ecco la sinossi dell'episodio, l'ottavo di questa undicesima stagione: "Quando Zapp Brannigan viene cancellato per il suo comportamento rozzo, Leela prende il posto del capitano del Nimbus in una missione critica".

Futurama 11: il nuovo trailer dei dieci episodi inediti

Dopo una breve pausa di dieci anni, Futurama è uscito trionfalmente dal tubo criogenico, con il suo cast originale al completo e il suo spirito satirico intatto. I dieci nuovissimi episodi dell'undicesima stagione ne hanno per tutti. I nuovi spettatori potranno riprendere in mano la serie da qui, mentre i fan di vecchia data riconosceranno i finali di misteri che durano da decenni. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Futurama 11.