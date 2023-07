Futurama, John DiMaggio aveva chiesto uno stipendio più alto per il cast: 'Come Davide contro Golia'

Inizialmente, il doppiatore di Bender aveva chiesto uno stipendio più alto per sé e per il cast di Futurama, ma la produzione non ha acconsentito.

Ha debuttato oggi la nuova stagione di Futurama su Disney+, ma ricorderete che inizialmente il doppiatore originale di Bender, John DiMaggio aveva rifiutato di tornare per via delle trattative riguardanti il suo stipendio, ritenuto troppo basso.

In una nuova intervista concessa a Variety, DiMaggio ha quindi spiegato che inizialmente aveva chiesto alla produzione un aumento di stipendio per tutto il cast rispetto alle stagioni precedenti della serie animata. Tuttavia, rispondendo picche, la produzione si era già attivata per la sua sostituzione e a quel punto il doppiatore si è sentito "costretto" a capitolare.

"Quando hanno dato l'annuncio, non è che avessi rifiutato. Eravamo in trattative da molto tempo", ha spiegato DiMaggio. "Ci trovavamo in una situazione di stallo. Dopodiché ho pensato: 'Ok, sono costretto a dire di sì, perché non voglio che un'eventuale chiusura dello show ricada sulle mie spalle'". Per quanto riguarda la battaglia per il suo stipendio, DiMaggio ha proseguito: "Quando sei Davide e stai affrontando Golia con solo una fionda, cerchi di fare il possibile per far sentire la tua voce. Credo di esserci riuscito".

