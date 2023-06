Futurama 11: il nuovo trailer dei dieci episodi inediti

Un nuovo trailer della stagione 11 della serie animata Futurama regala molte anticipazioni sulle avventure vissute dai protagonisti che ritorneranno sugli schermi, per la gioia dei fan, dal 24 luglio.

Nel video condiviso da Hulu, infatti, si vedono momenti divertenti, romantici e molto avventurosi.

10 puntate inedite

Futurama, dopo un'assenza di 10 anni, torna il 24 luglio sugli schermi televisivi (in Italia di Disney+) con il cast originale al completo e lo spirito satirico intatto. L'ultima stagione è adatta a tutti: i nuovi spettatori infatti potranno iniziare la serie da qui, mentre i fan di lunga data avranno le risposte che aspettavano da un decennio, tra cui gli sviluppi dell'epica storia d'amore tra Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e la sorte dei girini di Kif e Amy. Nel frattempo c'è una nuova pandemia in città, mentre la troupe esplora il futuro dei vaccini, dei bitcoin, della cancel culture e della TV in streaming.

La stagione è interpretata nella versione originale da John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman.

Futurama è prodotta da 20th Television Animation, parte dei Disney Television Studios, con l'animazione realizzata dai Rough Draft Studios. La serie è creata da Matt Groening e sviluppata da Groening e David X. Cohen. Tra i produttori esecutivi figurano Groening, Cohen, Ken Keller e Claudia Katz.