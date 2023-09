Futurama 11, la produttrice Claudia Katz: 'Il segreto per sopravvivere a più cancellazioni? Altri lavori'

Con Futurama 11 (qui la nostra recensione), Futurama è risorto per la terza volta dalle proprie ceneri e ogni lunedì possiamo gustare una nuova puntata delle scorribande futuristiche di Fry, Leela, Fansworth e tutti gli altri esseri che popolano New New York grazie all'undicesima - oppure nona, dipende dal conteggio - stagione ordinata da HULU e disponibile in Italia su Disney+. In attesa degli ultimi episodi e della seconda parte che vedremo più in là, abbiamo fatto due chiacchiere con Claudia Katz, storica produttrice esecutiva dello show di Matt Groening che ci ha raccontato come è stato tornare ancora dopo parecchi anni in una tv che è profondamente cambiata dall'ultima volta.

Futurama dopo un decennio è sempre Futurama

Futurama 11: una scena

La serie animata ha saputo tornare con lo stesso mordente e la stessa animazione - perché non avrebbe avuto senso cambiarla - più di dieci anni dopo l'ultimo stop. Come conferma la stessa produttrice esecutiva Claudia Katz, ricordando l'obiettivo che si sono dati, in positivo e in negativo, producendo la nuova stagione: "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di produrre episodi che fossero uguali o migliori in termini di qualità rispetto alla nostra ultima messa in onda. Ciò a cui non eravamo interessati era cambiare il cuore, la visione d'insieme e il tono dello show".

Ma qual è il segreto per sopravvivere a così tante cancellazioni (un vero record sul piccolo schermo)? "Data la nostra storia, l'idea di tornare sugli schermi un giorno si sofferma sempre nei nostri pensieri ogni volta che veniamo cancellati. Eppure questa volta la pausa in cui siamo stati fuori onda è stata la più lunga finora. Il segreto per sopravvivere è trovare altri lavori nel mentre".

La strada della comedy è l'autoironia

Futurama 11: un momento della serie

Futurama 11 è una stagione estremamente auto-ironica che non ha fatto perdere mordente alla comicità dello show e ha saputo sfruttare i grossi cambiamenti avvenuti a livello di intrattenimento, sia come produttori che come fruitori, nei tanti anni di pausa dalla messa in onda. In fondo il serial è sempre stato futuristico nella propria natura e quindi ha sempre guardato avanti in modo lungimirante. Sono anche miracolosamente riusciti a far tornare tutto il cast vocale originale. Come dice Katz: "Sono incredibilmente grata di aver riavuto tutto il cast storico a disposizione".

In termini di sfide e soddisfazioni, invece, alla produzione potrebbero aver trovato un trucco per equilibrare uno hiatus così lungo: "È sempre una sfida organizzarsi di nuovo quando sei stato lontano dai giochi per un po', ma mescolare vecchi e nuovi membri della troupe può essere un metodo efficace per ribaltare un po' le cose e portare una prospettiva più fresca. L'aspetto più soddisfacente di questa nuova stagione è sicuramente quanto sono validi gli episodi!"

Tra vecchi e nuovi fan

Futurama 11: una scena della serie

Futurama 11 è pensato tanto per i fan della prima ora quando per chi arriva solo adesso per salire in corsa sul treno della comicità animata di Matt Groening. Vengono risolte molte vecchie storyline rimaste in sospeso, così come il destino di alcuni personaggi, per riprendere le caratteristiche che hanno fatto appassionare il pubblico ai protagonisti.

Come conferma Katz: "Al suo core, Futurama è una workplace comedy in cui ci possiamo tutti identificare, con un mix peculiare di divertimento, intelligenza, e un racconto emotivo molto forte con un twist fantascientifico. Abbiamo voluto onorare i vecchi fan riportando archi narrativi e personaggi dalle precedenti stagioni, ma mai a discapito di potenziali nuovi appassionati". Grande rispetto per gli spettatori, quindi, fino alla fine. O almeno fino alla prossima cancellazione.