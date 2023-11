Futurama: la serie di Matt Groening rinnovata per altre due stagioni

Secondo quanto riportato da Variety, Hulu ha rinnovato Futurama per altre due stagioni. Quindi preparatevi per altri 20 nuovi episodi della serie di Matt Groening.

Hulu aveva ordinato nel febbraio 2022 20 nuovi episodi, i primi 10 dei quali sono stati distribuiti a partire da luglio (in Italia sono arrivati su Disney+). La data della première del secondo gruppo di 10 episodi di quell'ordine non è ancora stata annunciata, ma dovrebbe essere programmata nel corso del 2024. Il nuovo ordine porterà lo show alle stagioni 13 e 14 (o 10 e 11, a seconda di come intendete la suddivisione).

Il revival della serie da parte di Hulu segna la seconda volta che lo show viene riportato in auge da quando è stato lanciato nel 1999. Dopo le quattro stagioni iniziali su Fox, le repliche della serie hanno trovato una nuova vita come parte del programma Adult Swim su Cartoon Network e in DVD. Sono stati prodotti quattro film direct-to-video, che sono stati poi rieditati in una quinta stagione andata in onda su Comedy Central a partire dal 2008. Comedy Central ha mandato in onda altre due stagioni di 26 episodi ciascuna tra il 2010 e il 2013.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione del revival di Futurama.

L'intero cast principale della serie originale - John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman - è tornato per i nuovi episodi di Hulu.

Futurama è creato da Matt Groening e sviluppato da Groening e David X. Cohen. Tra i produttori esecutivi figurano Groening, Cohen, Ken Keeler e Claudia Katz. Lo studio è la 20th Television Animation.