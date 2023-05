Futurama: nei nuovi episodi svelate le origini di Babbo Nasale

Il revival di Futurama, che costituisce l'11esima stagione, approderà tra un paio di mesi su Hulu e pare che scopriremo parecchi dettagli su alcuni dei personaggi apparsi in passato, tra cui Babbo Nasale.

Il personaggio, un letale Babbo Natale robotico, era apparso per la prima volta nel corso della seconda stagione della serie animata, e pare che nei prossimi episodi scopriremo il mistero sulle sue origini segrete. Un assaggio del suo ritorno nello show può essere apprezzato nel trailer ufficiale di Futurama 11.

La sinossi completa di Futurama 11 recita: "Dopo una breve pausa di dieci anni, Futurama è uscito trionfalmente dal tubo criogenico, con il suo cast originale al completo e il suo spirito satirico intatto. I dieci nuovissimi episodi dell'undicesima stagione ne hanno per tutti. I nuovi spettatori potranno cominciare la serie da qui, mentre i fan di vecchia data scopriranno le soluzioni a misteri che durano da decenni, tra cui gli sviluppi dell'epica storia d'amore tra Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler, la storia segreta del malvagio Robot Babbo Natale e la posizione dei girini di Kif e Amy. Nel frattempo c'è una nuova pandemia in città, e la truppa esplorerà il futuro dei vaccini, del bitcoin, della cancel culture e della TV in streaming".

I nuovi episodi di Futurama usciranno il 24 luglio su Hulu. In Italia dovrebbe arrivare su Disney+ dove sono già disponibili le precedenti stagioni. Al momento, però, non c'è ancora una data d'uscita.