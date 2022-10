Futurama: le ultime note del rapper Coolio nel revival

In attesa di maggiori dettagli riguardo al revival di Futurama, targato Hulu, nuovi dettagli legati alla partecipazione al progetto del rapper Coolio aumentano l'interesse verso il prodotto finale.

Il rapper era stato coinvolto nello show originale animato ed era stato richiamato dai produttori in vista della realizzazione delle puntate inedite.

Uno dei produttori esecutivi del revival di Futurama ha infatti rivelato che Coolio ha registrato alcune battute per il ritorno della serie poco prima della sua scomparsa.

Poster della serie tv Futurama

Seguendo una recente chiacchierata con TMZ, David X. Cohen ha rivelato che Coolio aveva ripreso il ruolo di Kwanzaa-bot per il revival di Futurama registrando nuova musica per il personaggio. La primissima apparizione di questo personaggio risale alla quarta stagione, nell'episodio "A Tale of Two Santas", e al momento il suo ritorno è atteso nell'episodio "The Future Holiday Spectacular", con anche un cameo nel film Futurama Bender's Big Score.

Il DVD di Futurama - Il colpo grosso di Bender

"Coolio era uno dei miei guest preferiti", ha rivelato Cohen. "Era sempre ottimista e si è davvero divertito a registrare come il suo personaggio Kwanzaa-bot". L'episodio in cui appare gli sarà anche dedicato.

Futurama è stato rinnovato per altri 20 episodi che andranno in onda nel 2023, con la produzione che dovrebbe iniziare presto.