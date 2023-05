Futurama: il primo trailer svela la data d'uscita della Stagione 11

Hulu ha annunciato che i nuovi episodi di Futurama, che andranno a comporre la Stagione 11 della serie di Matt Groening, usciranno il 24 luglio 2023. Di seguito, ecco il primo trailer ufficiale.

In pochi secondi, il filmato raccoglie alcuni estratti dei nuovi episodi che vedono riuniti tutti gli amati personaggi dello show, da Fry a Leela, da Bender a Zapp Brannigan e via di seguito tutti gli altri, con di ritorno i doppiatori originali.

In precedenza, l'ultimo finale della serie aveva visto Fry e Leela esprimere il loro amore reciproco in un mondo in cui il tempo si era fermato, con gli ultimi momenti in cui la coppia veniva salvata dal Professor Farnsworth. Anche se non è stato confermato, sarà interessante vedere se questi eventi saranno menzionati nel prossimo revival di Hulu.

È stato invece confermato che il revival partirà con dieci episodi iniziali, distribuiti su base settimanale, mentre in seguito altri dieci verranno diffusi in una data successiva che non è ancora stata rivelata.

Futurama: John DiMaggio riprenderà il ruolo di Bender nel revival

Tecnicamente si tratterà dell'undicesima stagione della serie. Come si può vedere dal filmato condiviso da Hulu, alcuni vecchi personaggi non regolari faranno il loro ritorno, come Mordicchio e la versione malvagia di Babbo Natale che ha tormentato la Planet Express negli anni passati.

Come accade normalmente con i prodotti targati Hulu, in Italia Futurama arriverà prossimamente su Disney+.