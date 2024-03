Furiosa: il primo test screening è incredibilmente positivo, il film vietato ai minori di 17 anni

Proiezione test super positiva per Furiosa a Los Angeles, svelato anche in rating del film che dovrebbe avere il divieto ai minori di 17 anni non accompagnati.

Due sere fa, Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller è stato proiettato a Burbank, Los Angeles, in una delle prime proiezioni test che si è rivelata incredibilmente positiva. Tutti i partecipanti hanno firmato accordi rigidi di segretezza, ma alcuni di loro hanno condiviso la loro opinione generale sul film.

Furiosa: A Mad Max Saga - una scena del film

A quanto pare, in molti hanno lodato la qualità di Furiosa. Uno spettatore lo ha descritto come "un film per i fan di Mad Max in primis, e poi per il grande pubblico. Pur essendo comunque un'esperienza straordinaria".

Il primo trailer di Furiosa ha suscitato reazioni contrastanti, ma un partecipante alla proiezione test ha rassicurato che da allora la grafica è stata migliorata in modo significativo. L'invito precisava anche che il film dovrebbe essere classificato col rating R, divieto ai minori di 17 anni non accompagnati. A interpretare il ruolo di Furiosa, originariamente incarnato da Charlize Theron, sarà Anya Taylor-Joy. Insieme a lei nel cast ci sono Chris Hemsworth e Tom Burke in ruoli non specificati.

Furiosa: A Mand Max Saga, Anya Taylor Joy in una scena, la prima proiezione test ha ottenuto giudizi molto positivi

La sinossi di Furiosa

Mentre il mondo collassa, una giovane Furiosa viene strappata a sua madre e, nonostante tutti gli sforzi, cade nelle mani di un'orda di motociclisti guidata dal signore della guerra Dementus. Attraversando la Zona Desolata, si imbattono nella Cittadella presieduta d Immortan Joe. Mentre i due Tiranni combattono per il dominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove mentre dedica la sua vita a ritrovare la strada per tornare a casa e, nel corso della sua odissea, va in cerca di vendetta.

Il costo di Furiosa si aggira tra i 154 e i 185 milioni di dollari. Il film di George Miller sarebbe un candidato al debutto a Cannes 2024, sulla scia del precedente Mad Max: Fury Road, una delle pellicole più spettacolari mai presentate sulla Croisette.