Furiosa, la sinossi ufficiale rivela come lo spin-off si inserisce nel mondo di Mad Max

Mentre proseguono i lavori sul set di Furiosa, lo spin-off prequel di Mad Max: Furry Road con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, la sinossi ufficiale della pellicola distribuita da Warner Bros. ci contestualizza meglio gli eventi che vedremo raccontati sullo schermo.

La saga cinematografica di Mad Max, originata dalla fantasia di George Miller, che dirigeva Mel Gibson nel primo film del 1979, Mad Max, è poi proseguita attraverso tre nuove iterazioni: due sequel sempre con Gibson nel ruolo principale, The Road Warrior del 1981 e Mad Max: Beyond Thunderdome del 1985, e il più recente Mad Max: Fury Road (2015), con Tom Hardy nei panni del personaggio titolare.

In questa occasione abbiamo incontrato anche il personaggio di Charlize Theron, l'Imperatrice Furiosa - una combattente al servizio del leader Immortan Joe che decide di ribellarsi e mettere in salvo le Cinque Mogli, donne destinate ad accoppiarsi con lui - di cui adesso ci viene raccontato il passato con una nuova pellicola.

"Il mondo sta crollando, e una giovane Furiosa viene portata via dal Luogo Verde delle Molte Madri solo per cadere nelle mani di un'orda di motociclisti guidati dal Signore della Guerra Dementus" si legge infatti nella sinossi ufficiale di Furiosa, come riporta anche Screen Rant "Sfrecciando per la Terra Desolata si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. E mentre i due Tiranni combattono per il predominio, Furiosa dovrà cercare di sopravvivere ai diversi ostacoli lungo il suo cammino per trovare la strada di casa". Furiosa arriverà nelle sale a maggio 2024.