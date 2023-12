Furiosa: le nuove immagini del film svelano i personaggi di Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth

A poca distanza dalla diffusione del trailer di debutto, la Warner Bros. ha diffuso una nuova serie di immagini di Furiosa, l'ultimo film della saga di Mad Max e prequel di Mad Max: Fury Road. Nelle foto riportate da Collider i due protagonisti di Anya Taylor-Joy and Chris Hemsworth nei ruoli dei rispettivi di una giovane Furiosa (ruolo interpretato da Charlize Theron in Mad Max: Fury Road) e del villain Biker Warlord Dementus sfrecciano per le strade del deserto con un look che li rende quasi irriconoscibili.

Di seguito potete vedere le nuove foto ufficiali di Furiosa:

'Furiosa' prequel to 'Mad Max: Fury Road' drops new trailer + hits theaters May 2024 starring Anya Taylor-Joy. #Furiosa #MadMax pic.twitter.com/quGpQ9pqlQ — Glitter Magazine (@glittermagazine) November 30, 2023

Furiosa, Chris Hemsworth pensa che il prequel di Mad Max sia "la miglior esperienza della sua carriera"

Furiosa

Warner Bros. ha anche rivelato la sinossi ufficiale che recita: "Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa".

Il film è diretto da George Miller che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Nico Lathouri. Tra gli interpreti spazio anche a Tom Burke, Angus Sampson, Nathan Jones, Daniel Webber, Lachy Hulme, e Quaden Bayles. Furiosa arriverà nelle sale il 24 maggio 2024.