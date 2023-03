Furiosa, Nicholas Hoult: "Anya Taylor-Joy sarà fantastica e non vedo l'ora di vedere il film come fan"

Furiosa riporterà sul grande schermo il mondo di Mad Max e Nicholas Hoult, uno dei protagonisti di Fury Road, ha ora parlato del progetto rispondendo a chi si chiedeva se fosse stato coinvolto in qualche modo.

La protagonista del film diretto da George Miller sarà Anya Taylor-Joy nella parte che nel precedente film era stata affidata a Charlize Theron.

Nicholas Hoult ha lodato la protagonista di Furiosa, con cui ha recitato in The Menu, dichiarando: "Onestamente, Anya Taylor-Joy farà un lavoro incredibile con quel personaggio. Da quello che le ho sentito dire e sapendo che George sarà il regista, posso dire che sarà un film realmente speciale e sono entusiasta di vederlo semplicemente come fan".

In Mad Max: Fury Road, l'attore aveva il ruolo di Nux, che si sacrifica per sconfiggere Rictus (Nathan Jones).

Il fatto che il lungometraggio sia un prequel non permette comunque a Nicholas di tornare sul set: "Sapevo, iniziando a lavorare a Fury Road, tutta la vita di Nux fino al momento in cui l'abbiamo incontrato in quel film. E, ovviamente, essendo un prequel, la storia è ambientata prima. Nux probabilmente era appena nato e non penso che avrei potuto interpretarlo quando ha sei mesi o un anno. Sarebbe stato un po' complicato per me".