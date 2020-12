Furiosa, prequel di Mad Max: Fury Road, Il Colore Viola e Coyote vs. Acme: svelata la data di uscita

Furiosa, il film prequel di Mad Max: Fury Road, ha ora una data di uscita: il 23 giugno 2023.

La Warner Bros ha annunciato l'aggiornamento confermando anche quando arriveranno nelle sale la versione musical del film Il Colore Viola e il progetto per tutta la famiglia Coyote vs. Acme.

Anya Taylor-Joy sarà la star di Furiosa ereditando il ruolo da Charlize Theron che è stata protagonista del precedente film diretto da George Miller. Nel cast del progetto prequel ci saranno anche Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II.

Coyote vs. Acme debutterà nelle sale americane il 21 luglio 2023 e il film è diretto da Dave Green, mentre la sceneggiatura è firmata anche da James Gunn che ha collaborato con Jeremy Slater, Jon Silberman, Josh Silberman e Samy Burch. Sul grande schermo si assisterà alla rivalità tra Wile E. Coyote e il simpatico pennuto basandosi sui personaggi delle serie animate e sull'articolo del New Yorker intitolato Coyote v. Acme, scritto da Ian Frazier.

The Colour Purple, infine, debutterà nelle sale il 20 dicembre 2023. Il progetto è basato sull'omonimo musical e avrà come regista Blitz Bazawule (Black is King). Tra i produttori ci sono Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders e Quincy Jones. La sceneggiatura è firmata da Marcus Gardley (The Chi), con musiche e testi composti da Brenda Russell, Alee Willis e Stephen Bray.