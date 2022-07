Furiosa: le foto dal set svelano il look di Chris Hemsworth

Le nuove foto dal set del film Furiosa, ideato come prequel di Mad Max: Fury Road, svelano il look di Chris Hemsworth nel progetto diretto da George Miller.

L'attore sarà uno dei protagonisti dell'atteso film, in arrivo nelle sale nel 2024, in cui potrebbe avere una parte da villain.

Gli scatti realizzati sul set di Furiosa mostrano Chris Hemsworth mentre interpreta il personaggio misterioso, rivelando un look molto diverso da quello con cui i fan hanno imparato a conoscerlo e lo vedranno anche in Thor: Love and Thunder.

L'attore australiano ha infatti un naso dalla forma modificata con il trucco prostetico e una barba finta e capelli lunghi, di un colore diverso da quello naturale della star. Il costume indossato da Hemsworth, tuttavia, non è visibile, essendo coperto.

La sinossi del film diretto da George Miller con star Anya Taylor-Joy è la seguente:

"Il mondo sta crollando, e una giovane Furiosa viene portata via dal Luogo Verde delle Molte Madri solo per cadere nelle mani di un'orda di motociclisti guidati dal Signore della Guerra Dementus. Sfrecciando per la Terra Desolata si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. E mentre i due Tiranni combattono per il predominio, Furiosa dovrà cercare di sopravvivere ai diversi ostacoli lungo il suo cammino per trovare la strada di casa".

Furiosa arriverà nelle sale a maggio 2024.