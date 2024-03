Furiosa: ecco chi interpreterà Immortan Joe, il casting nel bel mezzo delle riprese

Nuove notizie per il casting di Furiosa: A Mad Max Saga, il prequel del film d'azione di successo del 2015 Mad Max: Fury Road. Il nuovo capitolo segue la storia della protagonista, che cerca casa dopo essere stata rapita da una banda di motociclisti da bambina.

Secondo Empire, Immortan Joe sarà interpretato da Lachy Hulme. Prima di essere scritturato per il ruolo, Hulme avrebbe dovuto interpretare Rizzdale Pell, membro di una gang associata a Dementus. A metà delle riprese, Hulme ha chiesto a Miller informazioni sui piani per Immortan Joe - precedentemente interpretato dall'attore scomparso Hugh Keays-Byrne - e si è offerto di vestire i panni del personaggio in aggiunta a quello di Rizzdale Pell.

Hulme ha raccontato il suo casting così: "Miller mi rispose: 'Probabilmente prenderò una controfigura'. Io ho detto: 'Beh, qualcuno deve farsi avanti per Hugh. Qualcuno deve onorare questo grande uomo. Io posso farlo. Posso fare la voce. E tutto sta negli occhi'. Allora Miller Mi ha detto: 'Vuoi farlo?'. E io: 'Perché ci hai messo tanto? Hai finalmente capito che questo film non farà un dollaro senza una doppia dose di Lachy Hulme!'".

Immortan Joe è stato introdotto come antagonista principale in Mad Max: Fury Road. È stato interpretato da Hugh Keays-Byrne, che ha avuto il ruolo di Toecutter in Mad Max del 1979. Tragicamente, Keays-Byrne è scomparso l'1 dicembre 2020 all'età di 73 anni. Ora Hulme avrà un doppio ruolo nel film.

Keays-Byrne non è l'unico attore importante ad essere stato reinserito nel cast di Furiosa. Il personaggio principale di Furiosa è interpretato da Anya Taylor-Joy, dopo essere stato interpretato da Charlize Theron in Fury Road. Questa decisione è stata inizialmente un po' controversa, in quanto la Theron è viva ed è stata molto apprezzata per il suo lavoro nel ruolo nel precedente film di Mad Max. Tuttavia, Furiosa: A Mad Max Saga rappresenterà un racconto di formazione, e questa è una delle ragioni addotte per il casting di Taylor-Joy.

Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth sono i protagonisti di Furiosa: A Mad Max Saga, la sinossi recita: "Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa". Il film è diretto dall'autore di Mad Max George Miller e uscirà il 24 maggio.