Furiosa: A Mad Max Saga guida un botteghino italiano in sofferenza, a picco gli incassi rispetto al 2023

Emorragia di incassi nel weekend italiano, con Furiosa: A Mad Max Saga che non arriva neppure a 700.000 euro a fronte di un'uscita in 463 sale.

La polvere del deserto ricopre gli spettacolari automezzi di Furiosa: A Mad Max Saga e anche un botteghino italiano in netta sofferenza, che segna un calo del 60% negli incassi rispetto al 2023. Vero è che la saga di Mad Max, in Italia, non ha mai fatto sfaceli, come segnala Cinematografo, ma i 694.000 euro di incassi raccolti dal prequel con Anya Taylor-Joy, fresco di anteprima mondiale a Cannnes 2024, non sembra un inizio promettente per la scatenata pellicola al femminile che racconta la storia delle origini del personaggio di Furiosa, come rivela la nostra recensione di Furiosa: A Mad Max Saga.

La presenza di Ryan Reynolds e la firma di John Krasinski non sono un gran traino per il fantasy per famiglie** IF - Gli amici immaginari. La pellicola che racconta l'incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone, raccoglie altri 430.000 e anche se supera 1,3 milioni in due settimane non riesce a dare la spinta necessaria a un box office totale che arriva a tre milioni di euro contro i sette del 2023.

Il regno del pianeta delle scimmie: una scena del sequel

In discesa gli incassi di Il Regno del Pianeta delle Scimmie, che ora è terzo con soli 306.000 euro di incasso per un totale di 2,5 milioni. Buon risultato per il nuovo capitolo della saga dei primati diretto da Wes Ball, che si avvia a diventare un blockbuster globale. Scoprite la nostra recensione de Il Regno del Pianeta delle Scimmie.

L'unico titolo italiano della top 5 si piazza al quarto posto: si tratta di Vangelo secondo Maria di Paolo Zucca, con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassman, che apre con un soli 153.000 euro raccolti in 324 sale. Ci auguriamo che il pubblico riesca a recuperare l'interessante titolo destreggiandosi tra le varie proposte che arrivano d'oltre oceano. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Vangelo secondo Maria.

Non si risollevano gli incassi di Abigail, il nuovo horror dei Radio Silence che sembra non aver incontrato i favori del pubblico italiano. Poco meno di 148.000 euro portano la pellicola ricca di humor in pieno stile Radio Silence definita dai critici americani "uno dei migliori horror del 2024" a un totale di 528.000 euro. La star di Scream Melissa Barrera interpreta un membro di un gruppo di aspiranti rapitori che si ritrovano nei guai quando scoprono che la bambina dodicenne di cui si sono impossessati è, in realtà, una vampira. Per conoscere il nostro giudizio sul film, potete leggere la recensione di Abigail.