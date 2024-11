Snoop Dog: "Farò il mio Pianeta delle Scimme, ma con i cani"

Snoop Dogg sta girando il suo film ispirato ad Il Pianeta delle Scimmie, ma alla maniera dei cani, ovviamente. Il rapper di "Drop It Like It's Hot" ha annunciato venerdì una serie di progetti imminenti, tra cui un film di fantascienza che, a suo dire, è fortemente influenzato dal franchise cinematografico.

"Non posso svelare la trama, ma condividerò l'idea", ha dichiarato in un'intervista a Variety. "Amo Il pianeta delle scimmie, ma la saga mi ha fatto aspettare troppo per vedere il successivo".

Snoop Dogg ed il suo nuovo film con i cani protagonisti

Il regno del pianeta delle scimmie: una scena del film

Poiché il divario di sette anni tra War for the Planet of the Apes del 2017 e Kingdom of the Planet of the Apes del 2024 era troppo da sopportare, Snoop ha preso in mano la situazione. "Farò qualcosa di simile, in cui non dovrete aspettare", ha detto. "Ma immaginate che si tratti di cani invece che di scimmie".

La proposta di Snoop è contemporaneamente facile e difficile da immaginare. È abbastanza semplice immaginare un mondo in cui gli esseri umani sono quasi estinti e i migliori amici dell'uomo vagano per la Terra liberi di fare qualsiasi attività canina desiderino.

La parte più difficile dell'equazione è capire come le creature a quattro zampe potrebbero costruire una parvenza di società, cultura o tecnologia senza i pollici opponibili, anche se avessero un'intelligenza potenziata.

Il regno del pianeta delle scimmie: dietro le quinte di un importante lavoro tecnico

I cani andrebbero a cavallo e sparerebbero con le mitragliatrici come fanno i primati nei film sulle scimmie? Hanno affermato il loro dominio su animali più grandi e più intelligenti o tutte le specie evolutivamente più complesse dei canini sono state spazzate via? Stiamo parlando di cani veri con bocche in CGI o di attori di formazione classica che vanno a scuola di cani per eseguire il motion capture? La mente si arrovella per cercare di rispondere a queste domande.

Se questo progetto dovesse mai vedere la luce, sembra incredibilmente probabile che finisca con un tono comico autoconsapevole simile a quello della commedia canina vietata ai minori Strays, soprattutto con Snoop Dogg che abbraccia il suo status di marchio di meme-slash ambulante.

Immaginate quanto sarebbe soddisfacente vedere un'altra serie di film di fantascienza trattata con lo stesso approccio cupo e privo di umorismo dei film sulle scimmie. Dateci una rivalità tra scimmie e cani! Fateli combattere!

The Underdoggs: Snoop Dogg in una foto

Non è la prima volta che Snoop Dogg parla pubblicamente del suo affetto per il franchise delle scimmie. A maggio, il rapper ha postato una storia su Instagram in cui si mostrava ingannato mentre guardava un'imitazione a buon mercato del Pianeta delle scimmie su Tubi, mentre pensava di aver visto Kingdom of the Planet of the Apes, che era arrivato nelle sale due settimane prima.

"Questa è una vera e propria stronzata", ha detto. "Sono andato su Tubi pensando di guardare il fottuto Pianeta delle Scimmie 2024, e arriva questa stron---ata. Guardate che stron---ate! Mi hanno fregato!". Il film in questione sembra essere l'Impero delle scimmie del 2017.