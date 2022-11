Furios, Chris Hemsworth temeva di "rovinare" il prequel di Mad Max: Fury Road

Ci sarà anche Chris Hemsworth nel cast di Furiosa, prequel di Mad Max Fury Road] incentrato sulle origini del personaggio interpretato da Charlize Theron. L'attore australiano vestirà i panni del Dr. Dementus, descritto come un individuo molto complicato e in qualche modo malvagio.

In una recente intervista, l'attore ha spiegato di aver avuto difficoltà nel comprendere il suo personaggio e di come temesse di poter rovinare l'intero film. "Ho appena finito di girare Furiosa di George Miller. Di solito quando ricevo un copione riesco a capire alla prima, o al massimo alla seconda lettura, il personaggio che devo interpretare. Purtroppo non è stato così con questo film. Ci sono volute quasi quattro settimane di riprese e poi ho iniziato a capire. Ero spaventato a morte e pensavo che rischiavo di far deragliare uno dei franchise più iconici di sempre. Pensavo di rovinare Mad Max".

Chris Hemsworth ha poi spiegato di aver adorato la sceneggiatura del film e di ritenere George Miller uno dei registi più creativi di sempre.

Chris Hemsworth è predisposto geneticamente all'Alzheimer: "Mi prenderò una pausa"

A vestire i panni di Furiosa sarà Anya Taylor-Joy, ormai da anni giovane attrice sulla cresta dell'onda. Il film ruoterà attorno alla storia della protagonista, rapita dal posto che considera casa sua e trascinata in un contesto di guerra e conflitti di potere da una grande orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. L'uscita nelle sale è fissata al 24 maggio 2024.