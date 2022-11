Chris Hemsworth è predisposto geneticamente all'Alzheimer: "Mi prenderò una pausa"

Chris Hemsworth si è aperto a proposito della scoperta di avere una probabilità superiore alla media di sviluppare il morbo di Alzheimer, un tipo di demenza che causa progressivamente la perdita di memoria. L'attore ha rivelato di aver deciso di prendersi una pausa, dopo aver scoperto questa devastante predisposizione durante le riprese di Limitless, il reality di Disney+ diretto da Darren Aronofsky.

"L'idea era di dirmi davanti alla telecamera tutti i risultati e poi parlare di come migliorare vari aspetti", ha detto Hemsworth a Vanity Fair. "Peter Attia, il dottore che supervisiona gran parte dello show, ha chiamato Darren [Aronofsky] e gli ha detto: 'Non voglio dirglielo davanti alla telecamera. Dobbiamo avere una conversazione prima per capire se vuole che sia presente nella serie'". Hemsworth ha spiegato che gli è stato detto che la diagnosi significa che ha "da otto a 10 volte" più probabilità di contrarre la malattia.

La star di Thor: Love and Thunder, il cui nonno ha l'Alzheimer, ha affermato che l'episodio lo ha costretto a pensare alla propria mortalità e al modo in cui fino ad oggi ha girato un film dopo l'altro senza mai fermasi: "Dopo la diagnosi ho avuto il desiderio di prendermi una pausa, ha innescato qualcosa in me. E da quando abbiamo finito lo show, avendo completato le cose dovevo fare per contratto, ho deciso di tornare a casa per stare con i bambini e con mia moglie".

Chris Hemsworth, a proposito della decisione di inserire la sua diagnosi nello show, ha dichiarato: "Mi era stata concessa la possibilità di rimuovere questa parte dalla serie, ma non ho voluto. Ho chiamato la produzione e ho detto loro che se poteva servire a motivare le persone a prendersi più cura di sé stesse e a capire che ci sono dei passi da fare, allora era fantastico."