Full Metal Jacket finalmente in 4K UHD: dall'8 ottobre Steelbook e Special Edition con gadget

Il capolavoro di Stanley Kubrick sarà proposto da Warner in 4K UHD in due edizioni: la steelbook per collezionisti e la Special Edition con libro, cartoline, lettera e locandina.

Un altro dei capolavori di Stanley Kubrick sta per sbarcare nel magico mondo del 4K UHD: si tratta di Full Metal Jacket, il classico war-movie del 1987 ambientato durante la guerra del Vietnam, che grazie a Warner Bros. sarà disponibile dall'8 ottobre. E per fare le cose in grande, le edizioni del film in 4K UHD saranno ben due. La prima sarà una suggestiva Steelbook a due dischi con un affascinante artwork, con all'interno le versioni 4K e blu-day del film e gli extra già presenti nelle vecchie edizioni.

La seconda edizione di Full Metal Jacket in 4K Uhd sarà invece una vera e propria Special Edition. Oltre ai due dischi con le versioni 4K e Blu-ray del film, infatti, saranno presenti alcuni sfiziosi gadget, ovvero un esclusivo libro fotografico di 32 pagine, le cartoline dei personaggi, una lettera di Stanley Kubrick e la replica della locandina originale.

Insomma i tanti fan del leggendario Kubrick o del film, avranno il piacere di vedere Full Metal Jacket come non si è mai visto prima, soddisfando allo stesso tempo la voglia di collezionismo. Tra l'altro il nuovo scan 4K è stato effettuato al Warner Bros. Motion Picture Imaging dal negativo originale 35mm con l'assistenza di Leon Vitali, ex assistente di Kubrick.

La Steelbook di Full Metal Jacket in 4K UHD

La Special Edition di Full Metal Jacket in 4K UHD