Full Metal Jacket finalmente in 4K UHD: ecco la special edition con tanti gadget

Il capolavoro di Stanley Kubrick esce oggi in 4K UHD in un'edizione speciale targata Warner contenente album fotografico, cartoline, lettera e locandina originale.

Ecco finalmente Full Metal Jacket in 4K UHD. Da oggi un altro dei capolavori di Stanley Kubrick è infatti disponibile per la prima volta nel nuovo formato. E per l'occasione il classico war-movie del 1987 ambientato durante la guerra del Vietnam viene proposto con una special edition targata Warner Bros. Home Entertainment, contenente un esclusivo album fotografico di 32 pagine, le art cover dei personaggi, una lettera di Stanley Kubrick, oltre alla replica della locandina originale.

Insomma i tanti fan del leggendario Kubrick o del film, avranno il piacere di vedere Full Metal Jacket come non si è mai visto prima, soddisfando allo stesso tempo la voglia di collezionismo. Tra l'altro il nuovo scan 4K è stato effettuato al Warner Bros. Motion Picture Imaging dal negativo originale 35mm con l'assistenza di Leon Vitali, ex assistente di Kubrick.

La Special Edition di Full Metal Jacket in 4K UHD

Sempre a partire dall'8 ottobre, sarà disponibile per la prima volta in 4K UHD anche 300, il film ispirato all'epica graphic novel di Frank Miller, mentre dal 29 ottobre, sempre per la prima volta in 4K UHD, arriverà anche Beetlejuice - Spiritello Porcello, il film di Tim Burton con Michael Keaton e Alec Baldwin, vincitore del Premio Oscar al Miglior Trucco.