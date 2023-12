Frozen 3: secondo uno dei produttori la 'storia sarà fantastica'

Frozen 3 è attualmente in fase di sviluppo e uno dei produttori della Disney Animation ha assicurato che la storia sarà fantastica.

Bob Iger, CEO dello studio, ha recentemente svelato che gli autori stanno già lavorando anche al potenziale quarto capitolo e la regista Jennifer Lee aveva anticipato che le storie dei due capitoli saranno particolarmente legate.

Le dichiarazioni

Frozen II - Il segreto di Arendelle: Elsa, Anna e Kristoff

Il racconto ideato per Frozen III, secondo la filmmaker, sarebbe infatti troppo elaborata per dare vita a un solo lungometraggio animato.

Peter Del Vecho, produttore dei primi due capitoli della storia delle principesse Anna ed Elsa, durante la promozione di Wish ha ora compiuto nuove dichiarazioni sul terzo film: "Disney realizza sequel solo se crediamo ci sia abbastanza storia da raccontare. Ci stanno lavorando attualmente nelle fasi di sviluppo, io mi sto concentrando su Wish. Ma trovo entusiasmante che ci stiano lavorando".

Il produttore, rispondendo alle domande di The Direct, ha però voluto sottolineare: "Dirò che tutto quello che leggete non è affidabile, non abbiamo detto nulla del sequel. Si trattano solo di congetture, ma ho fiducia che sarà fantastico".

Frozen ha incassato a livello globale ben 1,45 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo record di incassi per la Disney. Nel febbraio 2023 è quindi stato annunciato lo sviluppo del sequel, la cui trama è ancora avvolta dal mistero.