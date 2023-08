Frozen: Forces of Nature, Disney annuncia il podcast originale

A ottobre arriverà il podcast originale Frozen: Forces of Nature, che racconterà delle avventure ambientate tra il secondo e il terzo film della saga.

Le avventure di Elsa e Anna torneranno con una serie podcast intitolata Frozen: Forces of Nature, in arrivo a ottobre in tutto il mondo.

Il nuovo progetto sarà realizzato grazie alla collaborazione tra Disney Publishing Worldwide, ABC Audio e Walt Disney Animation Studios.

I dettagli del progetto

Gli eventi raccontati in Frozen: Forces of Nature saranno ambientati tra il secondo e il terzo capitolo della storia.

Il podcast sarà composto da 12 parti e potrà contare sul coinvolgimento della meteorologa Ginger Zee, volto di ABC News.

Frozen 2: Il segreto di Arendelle, recensione: un sequel ambizioso ma privo di equilibrio

Al centro della trama ci sarà la Regina Anna alle prese con visitatori nel Regno, un'amica in difficoltà e il nipote del Duca di Weselton. Quando gli Spiriti della Natura iniziano ad agire, Anna sa che deve risolvere il problema, e farlo velocemente, prima che la situazione le sfugga di mano. Ma quando Anna ed Elsa viaggiano verso la Foresta Incantata, le due sorelle trovano delle strane macchine che stanno rovinando l'ordine naturale delle cose. Chi le ha realizzate e cosa ci fanno nella foresta? E, soprattutto, come possono fermarle?