Frozen, Toy Story e Zootropolis: Disney annuncia lo sviluppo dei sequel

Bob Iger, CEO di Walt Disney Company, ha confermato che sono in fase di sviluppo i sequel di Toy Story, Frozen e Zootropolis. Il lavoro sui progetti è ancora nelle prime fasi e, per ora, è ancora presto per scoprire qualche dettaglio sulla trama e sui talent coinvolti nei film.

Parlando dei progetti dello studio, Bob Iger ha dichiarato: "E oggi sono davvero felice di annunciare che stiamo lavorando ai sequel di alcuni dei franchise più popolari del nostro studio di animazione: Toy Story, Frozen - Il regno di ghiaccio e Zootropolis".

Il CEO della Walt Disney ha aggiunto: "Avremo presto da condividere qualcosa in più su queste produzioni, ma questo è un grandioso esempio di come utilizzeremo i nostri marchi e le nostre saghe che non hanno rivali".

Frozen II: Dietro le quinte con i realizzatori: come nasce un sequel di successo

Da tempo si parlava della possibilità che venisse realizzato Frozen 3 e nel 2020 il produttore Peter Del Vecchio aveva sottolineato che gli spettatori stavano dimostrando ancora interesse per la storia delle due sorelle e degli altri personaggi coinvolti nella storia di Frozen.

Josh Gad, che dà voce al pupazzo di neve Olaf, aveva aggiunto: "Frozen 3 non accadrà a meno che non ci sia un motivo per cui esista. Mi fido di questo team con tutto il mio cuore per credere che, a meno che non ci sia un'idea fantastica, non ce ne sarà il bisogno. Ma so inoltre che non appena avranno quell'idea saranno i primi a dire 'Facciamolo'".