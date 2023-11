Frozen 3: Jennifer Lee pronta a tornare alla regia del sequel Disney

Impegnata nella promozione di Wish, il nuovo film Walt Disney Animation in uscita quest'anno, Jennifer Lee si è detta aperta alla possibilità di dirigere Frozen 3, annunciato lo scorso febbraio dallo studio.

"Beh, so sicuramente che prima o poi voglio tornare a fare la regista", ha spiegato Lee. "Sto invecchiando, ma non sono ancora così vecchia. Dipende a chi lo chiedi. I film di Frozen sono stati gli unici due che ho potuto fare, e non sono mai riuscita a fare un film da zero. Wish è la cosa che gli si avvicina di più, perché in Ralph Spaccatutto sono arrivata in seguito; e lo stesso vale per Frozen e Zootropolis. Quindi è un'esigenza per me, e prima o poi ci tornerò sicuramente. Al momento, mi sto divertendo molto con la nuova generazione. Posso partecipare a tutti i film. Ho la possibilità di far parte di Frozen. È tutto molto bello. Ma sì, c'è la possibilità. Credo che saprò riconoscere il momento giusto".

In una precedente intervista, Lee aveva dichiarato inoltre: "L'unica cosa che posso dire è che Bob Chapek ha annunciato che ci saranno altri Frozen. E dirò che quello su cui stiamo lavorando mi entusiasma molto. Questo è tutto ciò che posso dire".

La trama di Wish

In Wish, la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile - il sovrano di Rosas, Re Magnifico - per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Il film è diretto dal regista premio Oscar Chris Buck (Frozen, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) e Fawn Veerasunthorn (Raya e l'ultimo drago), prodotto da Peter Del Vecho (Frozen, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) e co-prodotto da Juan Pablo Reyes (Encanto). Jennifer Lee (Frozen, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) è la produttrice esecutiva, oltre che sceneggiatrice del progetto insieme a Allison Moore (Notte stellata, Manhunt).

Le canzoni originali sono firmate dalla cantautrice nominata ai Grammy Julia Michaels e dal produttore/cantautore/musicista vincitore del Grammy Benjamin Rice, mentre la colonna sonora è composta da Dave Metzger.

Wish debutterà nelle sale il 21 dicembre prossimo.