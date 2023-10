Frozen 3, Jennifer Lee: 'Quello che ho visto durante le prime fasi di sviluppo mi ha sbalordita'

Jennifer Lee, co-regista dei primi due film, ha aggiornato sullo sviluppo di Frozen 3, svelando che quello che ha visto fino a questo momento l'ha entusiasmata.

Durante una conversazione che si è svolta al BFI London Film Festival, l'artista ha assicurato che l'idea alla base del nuovo capitolo della storia giustificherà la produzione del sequel.

L'aggiornamento della regista

Jennifer Lee, parlando di Frozen 3, ha dichiarato: "La scorsa settimana, ogni mattina mi hanno ritagliato dello spazio per lavorare al film con il team creativo e sono sbalordita e così entusiasta. Non so cosa farò prossimamente, attualmente non sono impegnata in nulla, tranne fare quello che sto facendo ora, ovvero lavorare a ogni progetto come parte di un team e sono coinvolta con i creativi. Ma con Frozen sono un po' più coinvolta".

Jennifer ha infatti co-diretto i primi due film con Chris Buck e ne ha firmato la sceneggiatura.

Frozen 2: Il segreto di Arendelle, recensione: un sequel ambizioso ma privo di equilibrio

Una storia meritevole

Lee ha aggiunto: " La nostra filosofia è questa e non cambierà: se c'è ancora qualcosa da raccontare, i filmmaker devono guidare lo sviluppo. E dirò che con Frozen, Marc Smith che si è occupato della storia di Frozen 2, ha avuto un'incredibile idea per un altro capitolo e vale la pena realizzarlo".