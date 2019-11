Frozen 2, rissa fuori dal cinema con i machete: 5 ragazzi arrestati a Birmingham

Un pomeriggio al cinema con i machete: l'attesa per vedere Frozen 2 in un cinema di Birmingham, in Inghilterra, si è trasformata in un incubo per gli spettatori che si sono trovati coinvolti in una rissa mentre erano in fila per la proiezione del film Disney. La polizia ha arrestato cinque ragazzi, tra cui una ragazzina di 13 anni.

Sabato pomeriggio, intorno alle 17.30, dodici agenti sono intervenuti in una sala della catena Star City, dove era in programma una proiezione di Frozen II - Il segreto di Arendelle, in seguito ad una telefonata che segnalava la presenza preoccupante di "un gruppo di ragazzi armati di machete".

When little kids like this act hard. Mate you know your going to get arrested. #StarCity #Birmingham pic.twitter.com/kcpA6xO7Xj — zisc (@zisc_fn) November 23, 2019

La rissa sarebbe esplosa dopo la proiezione del film Blue Story, violento crime drama su due amici che diventano rivali nell'ambito di una guerra tra gang londinesi - e mentre la gente era in fila per vedere il nuovo film Disney.

"La polizia ha detto a tutti di uscire dal cinema" - riferisce una giornalista che era presente - "Avevano le pistole taser e i cani poliziotto." All'interno del cinema, la lite tra due gruppi di ragazzi è degenerata, e alcuni ragazzi si sono introdotti nelle sale per nascondersi. Lo scontro con i poliziotti si è rivelato particolarmente arduo per gli agenti, che hanno riportato diverse ferite e hanno faticato a riportare l'ordine.

Just came to see the new blue story film, standing in line for snacks when a fight breaks out behind my brother - worst thing is, it’s young girls fighting. Police brought batons, tasers and dogs out. Star city now closed pic.twitter.com/3NC4efYRyp — Rachael Allison (@_rachaelallison) November 23, 2019

"E' stata una delle esperienze più spaventose della mia vita" - ha riferito un testimone - "mi dispiace che un sacco di bambini fossero presenti". Alla fine cinque ragazzi sono stati arrestati: una ragazza di 13 anni, un'altra ragazza e n ragazzo di 14, e un ragazzo più grande, di 19 anni. Un altro ragazzo di 14 anni è stato arrestato per aver tentato di ostacolare le forze dell'ordine.

Insomma, altro che Joker: nessuno si aspetterebbe di ritrovarsi una gang di teppistelli armati di machete durante una proiezione pomeridiana di un film d'animazione Disney. Il film - di cui abbiamo parlato nella rencesione di Frozen II - Il Segreto di Arendelle - uscirà in Italia il 27 novembre, atteso da numerosi spettatori paganti (e speriamo non armati)