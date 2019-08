Frozen 2: il poster inedito del film che avrà nel cast anche Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown!

Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle arriverà il 22 novembre nei cinema americani e dal D23 in corso negli Stati Uniti arrivano un nuovo poster, immagini inedite, il nome delle star che si sono aggiunte al cast e molte anticipazioni.

Il sequel del film animato campione d'incassi è stato presentato durante il panel di presentazione dei prossimi titoli dello studio e Chris Buck, co-regista del progetto, ha spiegato alla base della trama c'erano le domande legate ai poteri di Elsa e al motivo per cui invece Anna non sembra avere delle capacità sovrannaturali, passando poi al mistero riguardante la morte dei loro genitori e l'idea che potrebbe non esistere un "lieto fine".

Il regista ha spiegato: "Possiamo dirvi che Frozen II - Il segreto di Arendelle è ancora più grande e maggiormente epico, ma la cosa più importante è che Frozen e Frozen 2 insieme formano una storia completa".

Nel film si conosceranno anche i genitori delle due principesse e al D23 è stata mostrata una scena in cui la Regina, in un flashback, canta una canzone alle figlie. Anna canta poi nel presente lo stesso brano per consolare la sorella. Nel primo atto Elsa intonerà invece la canzone intitolata Into the Unknown, un messaggio rivolto a una voce che la sta chiamando e in cui parla di come i suoi poteri stiano aumentando giorno dopo giorno e una parte di lei voglia immergersi in un mondo sconosciuto.

Tra i nuovi personaggi ci saranno quelli affidati a Evan Rachel Wood, doppiatrice della madre di Elsa e Anna, e Sterling K. Brown che sarà il sergente Mattias, incontrato dalle sorella in una foresta incantata.

Anna e Kristoff, invece, potrebbero avere un lieto fine: sul paco è stata cantata dal cast la canzone Some Things Never Change, in cui ci sono degli indizi riguardanti una possibile proposta di matrimonio. Il brano inizia con un duetto di Anna e Olaf, seguito da un pezzo da solista di Kristoff in cui parla delle sue intenzioni di chiedere all'amata di sposarlo, e si conclude con Elsa che dichiara come spera nulla sia destinato a cambiare.

Ecco il poster inedito e qualche foto condivise online:

Frozen 2: un nuovo poster del film