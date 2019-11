Frozen 2: tutte le canzoni della colonna sonora del film Disney

Frozen 2 - il segreto di Arendelle è pronta a conquistare gli spettatori di tutto il mondo e già si parla delle canzoni della colonna sonora, di cui online è stato condiviso un elenco che contiene più di un brano potenzialmente in grado di replicare il successo di Let It Go e che ha suscitato reazioni molto positive tra chi ha avuto modo di vedere il sequel in anteprima.

Nella versione italiana delle canzoni ideate per il lungometraggio animato - di cui potete leggere la nostra rencesione di Frozen II - Il Segreto di Arendelle - ci sarà anche la voce di Giuliano Sangiorgi che ha interpretato Nell'ignoto, in inglese Into the Unknown e incisa dai Panic! At the Disco, che si potrà sentire durante i titoli di coda.

La versione originale:

La tracklist ufficiale delle canzoni della versione inglese che sarà disponibile dal 15 novembre:

All is Found - interpretata da Evan Rachel Wood Some Things Never Change - interpretata da Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad e Jonathan Groff Into the Unknown - interpretata da Idina Menzel (con la partecipazione della cantante norvegese AURORA) When I Am Older - interpretata da Josh Gad Reindeer(s) are Better than People (Cont.) - interpretata da Jonathan Groff Lost in the Woods - interpretata da Jonathan Groff Show Yourself - interpretata da Idina Menzel ed Evan Rachel Wood The Next Right Thing - interpretata da Kristen Bell Into the Unknown - interpretata da Panic! At The Disco (end credits) All is Found - interpretata da Kacey Musgraves (end credits) Lost in the Woods - interpretata da Weezer (end credits)

Ecco alcune anteprime dei brani inglesi:

Il sequel di Frozen distribuito nei cinema italiani dal 27 novembre, è diretto da Jennifer Lee e Chris Buck e avrà una colonna sonora firmata da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, vincitori dell'Oscar per la Miglior canzone originale (Let It Go/All'Alba Sorgerò) del primo capitolo Frozen - Il regno di ghiaccio.

Nella versione italiana del film Frozen II - Il segreto di Arendelle Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis torneranno a prestare le proprie voci rispettivamente a Elsa, Anna, Olaf e Kristoff.