Frozen 2: "Elsa fidanzata con una ragazza? Forse in futuro" dice Josh Gad

In Frozen 2: il segreto di Arendelle Elsa è single, ma Josh Gad, voce di Olaf, non esclude che per il futuro Elsa non trovi una fidanzata.

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle esce oggi al cinema e senza novità sentimentali per Elsa, di nessun genere. Elsa avrà una fidanzata? Potrebbe averla in futuro, sostiene l'attore Josh Gad, che nella versione originale del film presta la sua voce al pupazzo di neve Olaf.

Molti fan si erano chiesti se in Frozen 2 Elsa sarebbe stata gay, ma come hanno specificato gli autori, nonostante erano state fatte delle valutazioni in merito, per questo sequel alla fine hanno deciso che Elsa doveva concentrarsi su sé stessa.

Una risposta che trova riscontro nelle dichiarazioni di Josh Gad, il quale in una recente intervista ha detto: "I registi volevano raccontare una storia ma non necessariamente su Elsa e la sua ricerca dell'amore. Era più una storia su Elsa e sé stessa e basta." E per quanto riguarda la possibilità di raccontare anche i sentimenti di Elsa, magari accanto ad una fidanzata, per Gad è possibile che questa cosa possa accadere in futuro.

Il nuovo, attesissimo film Disney - di cui abbiamo parlato nella nostra video recensione di Frozen 2 - è nelle sale italiane da oggi.