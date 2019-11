Frozen 2: Elsa è gay?

In Frozen 2 vedremo una Elsa gay? No, nonostante le premesse, per la schiera di fan, ci fossero tutte a conclusione di quel trionfale primo capitolo del 2013. La stessa sceneggiatrice e co-regista, Jennifer Lee, aveva lasciato aperto uno spiraglio dichiarando: "Ne stiamo parlando".

Invece in Frozen II - Il segreto di Arendelle non ci saranno riferimenti alla sessualità di Elsa, Jennifer Lee l'ha dichiarato apertamente nell'intervista su Frozen 2 con noi di Movieplayer.it. "Ci abbiamo pensato, ma siamo arrivati alla conclusione che non fosse pronta per nessun tipo di rapporto. Ha sulle spalle l'amore per la sorella e la responsabilità di un intero regno." Con buona pace della comunità LGBT, che nel 2016 aveva sostenuto in massa la campagna lanciata su Twitter a suon di hashtag #GiveElsaAGirlfriend, condiviso nel giro di poche ore oltre 1.500 volte. Sentendosi chiamata in causa, Disney, con tramite Jennifer Lee, aveva avuto un'apertura, ammettendo di poterci in effetti pensare.

I hope Disney makes Elsa a lesbian princess imagine how iconic that would be — Alexis Isabel (@lexi4prez) May 1, 2016

La qual cosa aveva fatto storcere parecchi nasi, anche in Italia, dove Giorgia Meloni aveva per esempio tuonato: "Ci avete stufato! Giù le mani dai bambini". A quasi due anni di distanza anche Matteo Salvini, nel 2018, a chiusura della campagna elettorale, aveva citato Elsa e la possibile svolta lesbica parlandone con orrore: "Ho una bimba di 5 anni e so tutto di Elsa e Anna. Una responsabile Disney ha detto che stanno valutando se Elsa potrà diventare gay? Ogni adulto fa quello che vuole, ma ci stanno preparando ad un mondo al contrario in cui ha più diritto l'immigrato rispetto all'italiano o in alcune scuole dicono che non c'è differenza tra maschio e femmina. Alcuni insegnanti deliranti mettono i bambini a giocare con le bambole e le bambine a calcio. Non siamo tutti indistinti e indefiniti. Io sono preoccupato e voglio intervenire prima".

Frozen II - Il segreto di Arendelle: Elsa, Anna e Kristoff in una scena

La svolta storica, per Elsa e per la Disney, sembrava essere arrivata con il trailer di Frozen II - Il segreto di Arendelle e con il personaggio della Regina Iduna, doppiata da Evan Rachel Wood: sarà la fidanzata di Elsa, avevano esclamato in tanti. E invece no, perchè poi, come spieghiamo nella recensione di Frozen 2 - il segreto di Arendelle, in fondo Elsa ha da salvare un regno, deve imparare a gestire dei poteri incredibili e situazioni che richiedono concentrazione e impegno. Per tutto il resto c'è tempo, e ci sono i sequel.