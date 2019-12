Frozen 2, Elsa canta Into The Unknown in 29 lingue diverse: ascoltiamo insieme Idina Menzel, Serena Aiutieri, Gisele, Takaku Matsu e tutte le altre artiste che hanno prestato la voce al personaggio.

Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle, la magia del film e delle sue canzoni tradotta in ogni cultura. Guardiamo insieme Elsa intonare Into The Unknown in 29 lingue diverse.

Frozen è tornato, e con una nuova avventura arrivano anche nuovi iconici brani da cantare ancora e ancora. E quale modo migliore di farlo se non... in tante lingue diverse? Nel video che vi proponiamo oggi potete ascoltare le voci delle 29 interpreti di Elsa e le loro versioni di Into The Unknown, cantata in originale da Idina Menzel (e reinterpretata da Brandon Urie e dai Panic! At The Disco), mentre qui in Italia è Serena Autieri a prestarle le corde vocali (Giuliano Sangiorgi si è occupato invece della versione alternativa).

Nel filmato potete udire le performance di Charlotte Hervieux (Francia), Gisela (Spagna), Takako Matsu (Giappone), Maria Lucia Heiberg Rosenberg (Danimarca) e tante altre artiste che hanno ricreato la loro versione del brano scritto e musicato dai Premi Oscar Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.

Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle sarà un ritorno al passato per Elsa, Anna e tutta Arendelle, in quanto scopriremo non solo la storia del regno, ma anche qualcosa in più sui poteri di Elsa. Qui trovate la nostra recensione di Frozen 2.