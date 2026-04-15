From: l'inquietante serie con Harold Perrineau si concluderà con la stagione 5

Lo show, che sta per tornare sugli schermi di Paramount+ con 10 puntate inedite, ha ottenuto il rinnovo per il suo capitolo finale.

From, l'inquietante serie targata MGM+ con star Harold Perrineau, si concluderà con la stagione 5. Il progetto ha infatti ottenuto il rinnovo per l'ultimo capitolo della storia pochi giorni prima del suo ritorno, previsto su Paramount+ il 20 aprile.

Perché From si concluderà con la stagione 5?

La serie From racconta quello che accade in una città da cui è impossibile fuggire. Gli abitanti, inoltre, ogni notte devono fare i conti con delle terrificanti creature che uccidono brutalmente chiunque si trovi all'esterno della propria abitazione.

I protagonisti devono quindi cercare di sopravvivere e di capire come fuggire dall'incubo in cui si trovano.

Il creatore John Griffin ha svelato che ha sempre avuto in mente cinque stagioni per concludere la storia: "Siamo giunti alla conclusione che se avessimo realizzato quella sesta stagione, sarebbe stato solo per noi, perché è semplicemente troppo difficile dire addio".

From: Harold Perrineau in una sequenza della terza stagione della serie TV

Gli interpreti della serie

Nel cast ci sono Harold Perrineau (che aveva già collaborato con Bender in occasione di Lost), Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace, The Affair), Eion Bailey (Band of Brothers), Hannah Cheramy (Under Wraps, Van Helsing), Simon Webster (Strays), Ricky He (The Good Doctor), Chloe Van Landschoot (Charity, Skin), Corteon Moore (Utopia Falls), Pegah Ghafoori (The Perfect Wedding), David Alpay (Castle Rock), Elizabeth Saunders (Clarice), Avery Konrad (Honor Society), Scott McCord (East of Middle West), Nathan D. Simmons (Diggstown, This Hour Has 22 Minutes), Kaelen Ohm (Hit & Run, Eumenides Falls), Angela Moore (A Series of Unfortunate Events, Maid), A.J. Simmons (Reacher), Deborah Grover (Night Heat), Robert Joy (CSI: NY) e Samantha Brown (Y: The Last Man).

Il lavoro degli autori è già iniziato e le riprese dell'ultimo capitolo della serie, che ha conquistato anche Stephen King, dovrebbero iniziare in estate con la produzione di Griffin, Jeff Pinkner e Jack Bender.