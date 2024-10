From 3, la recensione: il mistero raddoppia per la serie erede di Lost

La terza stagione di From, dal 4 ottobre su Paramount+, è nel segno del (doppio) mistero: Tabitha deve capire come tornare nella cittadina nel bosco, mentre Boyd, Jim e gli altri affrontano la mancanza di cibo.

Essere etichettata come 'erede di Lost' fa più male che bene alle serie tv, oramai lo sappiamo. Eppure, proprio coloro che non sono state presentate o strombazzate come tali e hanno vissuto soprattutto di passaparola (almeno inizialmente), magari arrivando da autori e produttori che avevano lavorato proprio alla serie che ha cambiato la tv, si sono dimostrate molto più degne di quell'epiteto.

Harold Perrineau, uno dei punti in comune tra From e Lost

Tra queste annoveriamo sicuramente C'era una volta e soprattutto From, la serie delle domande e non delle risposte per eccellenza tra quelle attualmente in onda in streaming, dove è il mystery a farla da padrone in atmosfere che strizzano l'occhio (anche) a Stephen King.

Dobbiamo tornare indietro

Da una parte del racconto, c'è Tabitha

Proprio da Lost prendeva chiaramente ispirazione il finale della seconda stagione, in cui - non è spoiler se l'avete visto e vi state accingendo ad iniziare la terza - Tabitha (Catalina Sandino Moreno) si recava sulla torre attraverso l'albero di passaggio con il vecchio portapranzo di Victor per ricongiungersi ai bambini vestiti di bianco in modo che le dicessero come poter abbandonare quel luogo nefasto. Lì veniva spinta da uno di loro giù dalla torre mentre le diceva "Mi dispiace ma è l'unico modo". A quel punto si risvegliava in ospedale... nel mondo reale. Un inizio di stagione che ha quindi il profumo di quel "We have to go back" di Kate e Jack che fece da spartiacque alla fine del terzo ciclo di Lost, nel segno del mystery più puro.

Dall'altra parte, ci sono Jim e gli altri

Questo permette alla serie di evolversi ancora una volta - nella seconda stagione, lo ricordiamo, era arrivato un pulmino pieno di gente che richiamava chiaramente gli Altri della serie ABC - e raddoppiare l'ambientazione spazio-temporale e quindi la tensione narrativa dello show. Da un lato Tabitha che si ritrova nel Maine (citazione a Once Upon a Time? Chissà) e deve provare a capire come tornare indietro dai propri cari per poterli salvare, dato che la cittadina al centro della storia è raggiungibile solamente attraverso una strada con un albero caduto nel mezzo ma senza una logica (apparente). Dall'altro lato ci sono tutti gli altri, marito e figli compresi, rimasti lì e preoccupati non solo per la donna ma anche per la propria incolumità, dato che le provviste iniziano a scarseggiare e nuovi drammi si stanno per abbattere su di loro.

Lost: la costante e la variabile delle serie tv

From 3: uno shock dopo l'altro

Grandi plot twist aspettano i protagonisti

La terza stagione della serie Paramount+ parte senza esclusione di colpi e all'insegna della tensione più alta: dovremo dire subito addio ad un protagonista storico del serial, ci saranno gravi conseguenze dopo quest'evento e la sopravvivenza degli abitanti loro malgrado di quella cittadina verrà messa a dura prova da discussioni interne nel gruppo. Ancora una volta scienza e fede sarà il binomio a farla da padrone nelle due storie principali: da una parte Tabitha ritroverà qualcuno legato proprio a chi è rimasto laggiù (e si rivolgerà ad un prete), mentre dall'altra Fatima - nemmeno i nomi sono casuali in questa serie, proprio come il suo predecessore - è rimasta incinta di Ellis, un miracolo in mezzo a tanto dolore eppure non riesce a godersi il lieto evento, anzi è molto preoccupata per il suo esito.

Come se non bastasse, c'è anche un gioco temporale in atto, dato che come sappiamo dall'ex fidanzata di Kristi arrivata da fuori, il tempo scorre in modo differente nel mondo reale: Tabitha dovrà fare del suo meglio se vorrà ricongiungersi alla propria famiglia prima che sia troppo tardi. Le coincidenze e il caso si confermano così l'altro elemento centrale e tematico del racconto.

From 2, la spiegazione del finale: tutte le strade portano lontano da From

La serie mystery per eccellenza

L'inverno sta arrivando a From

Regia, montaggio, fotografia: tutto a livello tecnico contribuisce a creare quell'atmosfera rarefatta e ansiogena tipica di From che alza ancora di più il tiro in queste nuove puntate facendo evolvere anche le misteriose creature della notte: iniziano a comportarsi in modo leggermente diverso, diventando più furbe e quindi più pericolose. Il mostro non è più sotto il letto o nell'armadio bensì là fuori, come ci insegna il serial, e non siamo pronti per ciò che verrà da questo fantomatico Nuovo Uomo Nero.