From al COMICON 2026: la nuova stagione presentata da LDA e Aka 7even

Quattro chiacchiere con LDA e Aka 7even, fan d'eccezione che hanno accolto Catalina Sandino Moreno e Scott McCord, attori di From, al Comicon 2026.

L'ultimo giorno di COMICON 2026 ha visto protagonista una delle serie più riuscite, inquietanti e intriganti degli ultimi anni. Stiamo parlando di From, lo show distribuito su Paramount+ la cui quarta stagione è da poco iniziata portando con sé ancora più interrogativi, misteri e inquietudine a palate.

Un'occasione imperdibile per tutti quei fan che hanno passato gli ultimi anni a fare congetture e a elaborare teorie sui tanti interrogativi che regolano la cittadina raccontata nella serie.

Catalina Sandino Moreno in From

Al panel dedicato, infatti, oltre a proiettare il terzo episodio della nuova stagione, hanno partecipato due ospiti d'eccezione: Catalina Sandino Moreno e Scott McCord, interpreti di Tabitha e Victor. Accompagnati durante alcuni momenti dell'incontro da due fan altrettanto speciali come LDA e Aka 7even, che hanno anche cantato live sul palco la loro "Poesie Clandestine", brano portato a Sanremo.

L'ansia e il mistero: il fascino di From

I due musicisti hanno poi accompagnato gli attori in una visita alla Napoli sotterranea, un luogo fatto di ricordi e mistero, dove le epoche si confondono. Un posto perfetto per richiamare le atmosfere di From, senza tempo e profondamente suggestivo. Nel fare quattro chiacchiere con LDA e Aka 7even, infatti, ci siamo resi conto che uno dei punti di forza più grandi della serie sono proprio le sue atmosfere asfissianti. Ce lo conferma Luca Marzano (Aka 7even): "A me ha conquistato l'ansia, perché non è un'ansia brutta, è suspense: vuoi sapere, vuoi capire, hai il cervello attivo a 360 gradi. Mi piace mettermi in gioco e pensare, pensare, pensare, risolvere enigmi."

Una scena della serie

Ad aver colpito LDA (Luca D'Alessio), folgorandolo al primo episodio, è stata una scena in particolare: "La scena in cui loro sono nel camper, girano e rimangono sempre lì. In quel momento ho detto: 'Ok. Sono rimasto anch'io nella serie, nel posto, come sono rimasti loro', e ho deciso che l'avrei guardata tutta. Non ho dormito tre notti per colpa di From."

Sopravvivere a From (possibilmente con una chitarra)

Spinti dalla curiosità, abbiamo poi chiesto ai due che ruolo avrebbero assunto se si fossero trovati davvero nell'inquietante cittadina dello show: sceriffi, esploratori o semplici abitanti della casa colonica? "La casa colonica. Chi lo vuole passare 'sto guaio! Ci facciamo un nascondino finché non ci scoprono" ha detto LDA, appoggiato dal suo collega che opterebbe per una paziente attesa, rigorosamente con un po' di musica: "Portiamo una chitarra, gli facciamo una cantata."

Un'inquietante scena di From

Sulle abitudini di visione, se siano più tipi da binge-watching o rilascio settimanale, Aka 7even ha spiegato: "Un po' ambedue le cose, perché comunque per il lavoro che facciamo, in un modo o nell'altro le serie che ci piacciono le dobbiamo recuperare. Capita che magari abbiamo più tempo a disposizione e seguiamo passo dopo passo la serie in base alle puntate che escono, altre volte dobbiamo recuperarle". LDA, invece, ammette di preferire l'appuntamento fisso per via della natura stessa dello show: "A me piace che escano tutti i lunedì. È una serie a cui devi stare dietro, devi pensarci. E poi il lunedì finalmente ha preso un senso! Il lunedì chiudono i barbieri e apre Paramount con From".

Essendo musicisti, non potevamo salutarli senza chiedere loro quale brano assocerebbero alla serie, oltre alla sua iconica sigla. Aka 7even non ha avuto dubbi, scegliendo un pezzo italiano con un testo decisamente in linea con le atmosfere dello show: "Cancelli di mezzanotte di Rkomi e Chiello".