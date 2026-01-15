Frieren 2: prime immagini e dettagli sull’episodio 1 prima del debutto su Crunchyroll

Frieren - Oltre la fine del viaggio sta per tornare con la Stagione 2, e le prime immagini del debutto anticipano una nuova avventura senza magia.

Una scena di Frieren
L'inverno anime del 2026 sarà fitto di ritorni, ma pochi stanno catalizzando l'attenzione come Frieren - Oltre la fine del viaggio. A pochi giorni dal debutto della seconda stagione, il sito ufficiale ha diffuso le prime immagini dell'episodio 1, offrendo un assaggio di ciò che attende Frieren, Fern e Stark.

Una nuova stagione e un inedito assaggio del primo episodio

È stato toho Animation a pubblicare gli screenshot che anticipano il ritorno di Frieren - Oltre la fine del viaggio, segnando l'inizio di una nuova fase per una serie che, con la prima stagione, ha conquistato pubblico e critica grazie al suo ritmo contemplativo e alla sua sensibilità fantasy. L'episodio 1 della Stagione 2 si intitolerà "Well, Shall We Get Going?" e debutterà in streaming esclusivo su Crunchyroll il 16 gennaio alle ore 7:00 AM PT, con distribuzione estesa su Nord e Sud America, Europa, Africa, Oceania, Medio Oriente, CIS e India.

Frieren Fern
Frieren: un'immagine dell'anime

La sinossi fornita anticipa un inizio sorprendentemente quieto: "Lasciata alle spalle la città magica di Oisarst, Frieren, Fern e Stark viaggiano lungo le strade del Nord." Quasi subito, però, il viaggio prende una piega inaspettata: "Lungo il cammino cadono in una buca attraverso il terreno smosso." L'incidente li porta a scoprire una risorsa fondamentale nel mondo di Frieren, un minerale noto come 'demon-sealing ore', descritto negli aggiornamenti ufficiali come "un minerale capace di annullare la magia."

La presenza del minerale rende i protagonisti temporaneamente incapaci di usare incantesimi - una situazione ironicamente drastica, considerando che l'intera serie ruota attorno alla magia e alle sue sfumature emotive. La sinossi si chiude infatti anticipando il nodo drammatico dell'episodio: "Impossibilitate a usare la magia, Frieren e Fern cercano un percorso verso la superficie, ma appare un mostro...".

Staff, cast e cosa aspettarsi dalla nuova stagione

La seconda stagione porta con sé anche alcuni cambi dietro le quinte. Tomoya Kitagawa subentra alla regia al posto di Keiichiro Saito, mentre Keisuke Kojima e Yuri Fujinaka cureranno i character design, succedendo a Reiko Nagasawa. Confermati invece Tomohiro Suzuki alla composizione della serie ed Evan Call alle musiche, una scelta che garantisce continuità sul lato del ritmo narrativo e della colonna sonora.

Frieren Seconda Stagione Immagine
La protagonista di Frieren

Il cast vocale giapponese della prima stagione torna integralmente: si tratta di un segnale importante per una serie che si sostiene molto sulla chimica tra Frieren, Fern e Stark. L'unica novità già confermata è Kazuhiko Inoue, che si unirà al gruppo interpretando il Southern Hero, figura al momento avvolta nel mistero.

Per quanto riguarda l'edizione internazionale, l'episodio 1 sarà disponibile inizialmente solo in giapponese con sottotitoli in inglese, ma Crunchyroll ha già annunciato l'arrivo di una versione doppiata in inglese, senza però indicare una data precisa.

Considerato il materiale di partenza e la qualità dimostrata dalla prima stagione, si può ragionevolmente prevedere una prosecuzione che alterni introspezione, worldbuilding delicato e momenti di azione contenuta. Il fatto che la premiere inserisca i protagonisti in uno scenario privo di magia è una strategia intrigante: costringerli a confrontarsi con il mondo senza il loro principale strumento narrativo è un modo intelligente per reintrodurre il trio al pubblico e allargare la gamma di tensioni narrative.

Ora resta solo da vedere dove porterà il viaggio. E soprattutto, se questa seconda stagione sarà all'altezza delle aspettative che ha ereditato quasi suo malgrado, un'impresa tutt'altro che semplice quando si parla di uno anime così acclamato.