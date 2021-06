Friends: The Reunion fa più iscritti di Zack Snyder's Justice League: che successo su HBO Max

Friends: The Reunion ha ottenuto un clamoroso successo che ha dato vita a un notevole aumento di iscritti per HBO Max, più di quanto abbia fatto qualsiasi altro film Warner distribuito nel 2021

Le conseguenze di Friends: The Reunion sono state clamorose per HBO Max, che ha riportato un notevole aumento di iscritti. Nessun altro film Warner distribuito nel corso del 2021, tra cui Zack Snyder's Justice League, ha generato tali conseguenze per HBO Max.

Friends - The Reunion: Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston e il cast in una foto dello speciale

Secondo quanto riportato da Business Insider, nessun altro film distribuito da Warner nel 2021 ha generato una tale crescita di iscritti ad HBO Max come consentito dalla release di Friends: The Reunion. Quindi, lo speciale con Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox e David Schwimmer ha oltrepassato Mortal Kombat e Godzilla vs. Kong.

L'evento televisivo, di cui abbiamo parlato nella recensione di Friends: The Reunion ha generato più iscritti ad HBO Max di quanto abbiano fatto anche titoli quali The Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry e Zack Snyder's Justice League. In un certo senso, il successo dello speciale è equiparabile a quello raggiunto a fine 2020 da Wonder Woman 1984.

Inoltre, Friends: The Reunion è stato guardato da circa il 30% degli iscritti ad HBO Max in occasione del primo giorno in cui lo show è stato reso disponibile. Il 25 dicembre 2020, ad aver visto Wonder Woman 1984 era stato il 32% circa di iscritti alla piattaforma. Variety ha anche rivelato il genere che ha prediletto Friends: The Reunion: circa il 56% degli spettatori sono state donne, mentre il 50% è di età compresa tra i 35 e i 54 anni.