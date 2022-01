Friends: The Reunion stasera su TV8 per la prima volta in chiaro

Stasera su TV8 alle 21:30 va in onda, per la prima volta in chiaro, Friends: The Reunion, lo speciale che vede i sei protagonisti della storica sitcom riuniti sul set.

Sbarca stasera su TV8, alle 21:30 e per la prima volta in chiaro, Friends: The Reunion, lo speciale che ha visto Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer tornare sull'iconico palcoscenico che ha fatto di loro delle star planetarie.

Friends - The Reunion: Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston e il cast in una foto dello speciale

Arrivato già su SKY lo scorso 27 maggio, Friends: The Reunion è una vera e propria celebrazione dell'esperienza su quel set - lo Stage 24, negli studi Warner di Burbank - e dell'amicizia nata su quelle tavole. La reunion vede alternarsi sul palco un numero impressionante di ospiti d'eccezione, fra cui David Beckham, Justin Bieber e Lady Gaga (che, insieme ad alcuni, pochi, momenti, sono costati la censura in Cina, in quanto considerati personaggi controversi), BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

Friends: The Reunion è diretto da Ben Winston, anche produttore esecutivo insieme ai produttori esecutivi storici di Friends Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane e ai sei protagonisti. Lo speciale è una produzione Warner Bros. Unscripted Television in associazione con Warner Horizon, Fulwell 73 Productions e Bright/Kauffman/Crane Productions. Coproduttori esecutivi Emma Conway, James Longman e Stacey Thomas-Muir.