Matthew Perry, venduta una delle case della star di Friends ad un prezzo ribassato

Una seconda casa di Matthew Perry situata nelle Hollywood Hills, è stata ufficialmente venduta. Secondo quanto riportato da Mansion Global, la proprietà di Rising Glen Road, nella prestigiosa area di Bird Streets.

La casa, descritta come in stile mid-century, era stata messa in vendita per la prima volta lo scorso maggio al prezzo di 5,2 milioni. In seguito, il prezzo di partenza è stato abbassato a 4,7 milioni ma la cifra di vendita non è stata annunciata.

La struttura della casa di Matthew Perry

La lussuosa abitazione, costruita nel 1957, secondo l'annuncio di Carolwood Estates, è stata rinnovata per adattarsi ad uno stile moderno con il mantenimento del design architettonico originale.

Matthew Perry e Lisa Kudrow insieme ad un evento

L'abitazione è composta da tre camere da letto e quattro bagni e si trova sulla famosa Sunset Strip. La casa si sviluppa intorno ad un'enorme piscina ed è composta da diverse aree soggiorno.

L'acquisto quattro mesi prima della morte della star di Friends

Matthew Perry aveva acquistato la casa qualche mese prima della sua morte, nel mese di giugno 2023, per circa 4,9 milioni di dollari. Si tratta della seconda casa di proprietà di Perry venduta nelle ultime settimane.

Quest'ultima proprietà di Perry in California, situata nella ricca area di Pacific Palisades, è la stessa in cui venne ritrovato senza vita il corpo dell'attore, conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato Chandler Bing nella famosa sit-com anni '90 Friends, al fianco di altre star come Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.