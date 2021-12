Friends: Jennifer Aniston ha abbandonato la reunion dopo aver ricordato un momento difficile

La reunion di Friends per i fan è stato un momento davvero fantastico, ma Jennifer Aniston ha ammesso di aver avuto un momento di difficoltà quando, durante lo speciale, ha ricordato un momento particolarmente difficile della sua vita, abbandonando momentaneamente lo show.

Friends - The Reunion: Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston e il cast in una foto dello speciale

Grazie a HBO, tutti i protagonisti di Friends si sono riuniti presso i Warner Bros. Studios di Burbank, per uno speciale sul mondo dello show, andato in onda dal 1994 fino al 2004. Jennifer Aniston ha confessato in una recente intervista a The Hollywood Reporter, che per lei non è stato facile come sembra:

"Il viaggio nel tempo è difficile. Siamo stati così ingenui a farlo, pensando: 'Quanto sarà divertente? Stanno rimettendo insieme i set, esattamente com'erano. Ti portano lì ed è come, 'Oh giusto, non avevo pensato a cosa stava succedendo l'ultima volta che sono stata qui.' E mi ha colto di sorpresa perché era come, 'Ciao passato, ti ricordi di me? Ricordi come faceva schifo? Pensavi che tutto fosse davanti a te e che la vita sarebbe stata semplicemente meravigliosa e poi hai attraversato forse il momento più difficile della tua vita? È stato tutto molto stridente e, naturalmente, c'erano telecamere ovunque ed ero già molto emotiva, quindi in alcuni momenti me ne sono dovuta andare. Non so come abbiano fatto a evitarlo gli altri".

Jake Gyllenhaal su Jennifer Aniston: "Girare le scene di sesso era una tortura, ero cotto di lei"

Durante l'intervista, è stato chiesto a Jennifer Aniston cosa in particolare l'abbia scossa durante le riprese, per portarla addirittura a lasciare il set:

"Ho pensato a cose personali più che altro. Il punto era che stonava la nostra percezione di come sarebbe stato il futuro, che ci saremmo concentrati su questo o quello e poi tutto è cambiato da un giorno all'altro, e basta. Ma di nuovo, tutto è una benedizione se sei in grado di guardare gli alti e bassi della vita in quel modo. E se tutto non fosse successo, oggi non sarei la donna che sono".

In quel periodo, Jennifer Aniston oltre a interpretare Rachel in Friends, era anche sposata con Brad Pitt, dal quale ha poi divorziato nel 2005. Probabilmente, i ricordi personali di cui parla sono riferiti anche all'ex marito, visto che proprio nell'ultimo anno di Friends i due erano già in crisi.